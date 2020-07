Roma - Verona, Juric furioso con gli arbitri: "Siete senza vergogna"

La Roma batte l'Hellas Verona per 2-1, ma fa discutere tantissimo il rigore concesso ai giallorossi dall'arbitro Maresca. Nell'episodio l'intervento di Empereur è sul pallone, con l'arbitro che punisce il contatto successivo tra il difensore gialloblù e Pellegrini. Furioso il tecnico Ivan Juric, nell'occasione anche espulso per aver insultato la squadra arbitrale: "Che banda che siete, siete senza vergogna". Anche dopo essersi sistemato in Tribuna Monte Mario l'allenatore degli scaligeri ha continuato a incitare i suoi e a protestare con il direttore di gara. In occasione di un mani di Dzeko in area giallorossa, non giudicato punibile da Maresca, Juric ha urlato: "È mano netta, netta!".

