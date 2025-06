Saelemakers mette da parte la Roma: "Mi piacerebbe restare al Milan"

Terminata la stagione, Alexis Saelemaekers si prepara a tornare al Milan. È finito infatti il prestito alla Roma: il belga tornerà in rossonero con Massimiliano Allegri per decidere il suo futuro. E proprio di questo ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro del Belgio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La mia è stata una buona stagione, sono molto contento. Ora sono un giocatore del Milan, il prestito alla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserverà il futuro. Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto. Restare al Milan è un'opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Non ho mai avuto un infortunio così grave, ma il club mi ha dato fiducia, la caviglia sta bene e sono contento".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.