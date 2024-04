Salernitana, quanti problemi a centrocampo: il punto in vista della Lazio

Contro la Lazio, gara in programma venerdì allo Stadio Olimpico, il tecnico della Salernitana potrebbe insistere ancora sul 4-4-1-1 visto a Bologna e nel secondo tempo della partita col Sassuolo. Sono molti i dubbi a centrocampo per Colantuono, che deve fronteggiare l'infortunio di Basic (è out da Bologna) che sicuramente salterà la sfida da ex contro i biancocelesti.

Come sottolinea TuttoSalernitana.com, qualche problema anche per Giulio Maggiore in questi primi giorni di allenamento, nulla di grave per l'ex Spezia. Resta però il dubbio per la gara contro la Lazio di Igor Tudor, soprattutto per il poco tempo a disposizione. Qualora dovesse farcela, uno dei due posti in mediana sarebbe suo, altrimenti potrebbe esserci l'inedita coppia formata da Lassana, Coulibaly e Legowski.