Sampdoria, Dossena: “Il pronostico è quasi chiuso. La Lazio mi sembra…”

Domani alle 20:45 Lazio e Sampdoria si affronteranno all’Olimpico, la gara sarà valida per la ventiquattresima giornata. La posta in palio è altissima per entrambe, i biancocelesti lottano per un posto in Europa e i blucerchiati per la salvezza. Ai microfoni di Radiosei, per esprimere le sue sensazioni sul match alla luce anche del momento delicato che stanno vivendo i genovesi, è intervenuti l’ex calciatore Beppe Dossena. Queste le parole: “Il pronostico è quasi chiuso. La Samp però è cambiata molto, io penso che la squadra di oggi potrebbe salvarsi, o almeno se fosse partita dall’inizio così. Prendono meno gol, hanno due punte in buone condizioni. Ha giocato una super partita a Monza e pareggiato con l’Inter”

LAZIO - “Mi sembra una squadra più continua e con la solita qualità. Forse ancora Immobile dipendente, ma le prestazioni sono più continue”

SAMPDORIA - “La Samp ha una situazione particolare e triste. Il fallimento dovrebbe essere evitato, la retrocessione è però un’ipotesi concreta. Se si dovesse ripartire dalla B, spero che la società sia solida e con le idee giuste. Fa male vedere un club in queste condizioni”

