Sampdoria, Murru: "Grazie a Di Francesco iniziamo la stagione carichi di entusiasmo"

Contro la Lazio Eusebio Di Francesco farà il suo debutto sulla panchina della Sampdoria. A detta del difensore blucerchiato Nicola Murru, il nuovo mister avrebbe portato tanto entusiasmo in quel di Genova. Ecco le parole del giocatore a Sky Sport 24: "Di Francesco ci fa lavorare molto sul campo. Tiene il gruppo ben compatto. Parla sicuramente di più di Giampaolo. C'è stata subito sintonia con la squadra". Poi ha aggiunto: "Quagliarella? Spero si riconfermi anche quest'anno come grande marcatore, gli auguro di vincere il premio miglior gol dell'anno (il Puskas, ndr), se lo merita". E sul campionato che sta per iniziare: "Sarà davvero difficile, tutte le squadre si sono rinforzate. Vogliamo riuscire a fare bene".

