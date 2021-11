Sassuolo - Cagliari, Keita che prodezza: rovesciata al volo e palla dritta in porta - VIDEO

Sassuolo e Cagliari sono scese in campo per il lunch match della tredicesima giornata della Serie A e nei primi 45 minuti Keita Balde ha dato spettacolo. L'ex calciatore della Lazio ha infatti siglato il gol del pareggio inventandosi una vera e propria prodezza. In realtà è Nandez con una magia che da il via all'azione, Keita raccoglie il pallone e con una rovesciata perfetta mette il pallone in porta non lasciando scampo a Consigli.

