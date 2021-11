Lazio - Juve, l'analisi di Sulfaro: "Primo rigore? Assurdo darlo"

La Lazio non ha convinto Michelangelo Sulfaro. L'ex portiere biancoceleste, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha dato un giudizio sulla prestazione della squadra di Sarri: "I rigori erano imparabili e la Lazio non mi è piaciuta. Nessuno è stato all’altezza, non solo per colpa dell’assenza di Immobile. La Juventus ha meritato la vittoria. Il primo rigore? Ai miei tempi non si sarebbe fischiato, è assurdo darlo. La Lazio comunque non convince, le cose migliori si sono viste solo in contropiede. Muriqi è stato un investimento sbagliato”.