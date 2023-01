Sassuolo - Lazio | Immobile sostituito al 15', al suo posto Pedro: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sostituzione inattesa al 15' minuto in Sassuolo - Lazio. Ciro Immobile infatti ha improvvisamente iniziato a toccarsi la coscia destra: il capitano biancoceleste, nel tentativo di agganciare la palla, ha sentito tirare il flessore e per precauzione ha quindi chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto il tecnico Sarri ha inserito Pedro, mentre al bomber è stata subito fasciata la coscia. Si parla di risentimento al flessore della gamba destra, non si tratta dello stesso fastidio che lo ha tenuto fermo per molto tempo, ma di quello che lo costrinse a saltare la sfida contro la Juventus. Comunque il calciatore, ora seduto in panchina accanto ai suoi compagni, sembra tranquillo. Il cambio è stato chiesto appunto per motivi precauzionali.