Sconcerti: "Lazio, ora completa l'opera. Inzaghi non si schioda dai suoi 14"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della Lazio e della sua corsa per agguantare il quarto posto, valido per l'ingresso in Champions: "La Lazio potenzialmente è la migliore di tutti, e sono anche stanco di dirlo sempre da 5 anni: spero però riescano a finire l'opera senza lasciarla a metà. Sono una grande squadra che non prende coscienza di ciò, e composta solo da quattordici giocatori. Inzaghi non schioda dalla formazione base, ed è quella di 5 anni fa".

