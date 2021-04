Nocerino elogia Inzaghi: "Lui tra gli allenatori con più identità in Italia"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Nocerino ha parlato di alcuni tecnici della Serie A. In particolare, l'ex Milan ha speso parole di stima nei confronti dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi: "Chi ha più identità? Guardate Gattuso come fa giocare il Napoli... Io cerco di capire perché e come fa certe cose, per poi reinterpretarle a modo mio. Lo stesso per Juric: fa bene ormai da più di qualche anno. Oppure anche Simone Inzaghi... Quando è il momento si difende, altrimenti si attacca e si gioca. Non dobbiamo essere troppo chiusi. Zidane vince perché ha giocatori di qualità, sa quando difendere e quando attaccare. Mi piacciono gli allenatori che invece di piangersi addosso fanno e propongono: magari sbagliano, ma poi si rimboccano le maniche e riprovano. Così si alza l'asticella".

