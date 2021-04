Calciomercato Lazio, Strakosha ai saluti: Tare pensa a Dragowski

L'arrivo di Reina alla Lazio ha portato alla squadra tanta personalità e sicurezza nel reparto difensivo, ma, di contro, ha oscurato Strakosha relegato alla panchina per quasi tutta la stagione. Il portiere albanese non accetterebbe di passare in disparte un'altra annata e quindi starebbe pensando seriamente di abbandonare i biancocelesti. Tare non vuole farsi trovare impreparato e sta gia pensando al possibile sostituto. Secondo FirenzeViola.it il ds della Lazio avrebbe messo nel mirino l'estremo difensore viola Bartlomiej Dragowski. Il polacco classe '97 è valutato 20-25 milioni di euro e per non far abbassare il prezzo del cartellino la dirigenza della Fiorentina starebbe pensando al rinnovo a fine stagione. Sul portiere ci sono anche altre pretendenti come il Borussia Dortmund, il Milan e la Roma. Per questo rimangono aperte le piste per Montipò del Benevento, Cragno del Cagliari e Musso dell'Udinese, anche se per quest'ultimo la faccenda è più complicata.