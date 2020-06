Scudetto, Viviano: "Non so se l'Inter può rientrare. Su Juventus e Lazio..."

Ai microfoni di TMW Radio Emiliano Viviano ha detto la sua sulla corsa Scudetto. Le sue parole: "Non lo so se l'Inter potrà rientrare nel discorso Scudetto, deve mantenere una bella continuità perché Juventus e Lazio non perderanno tanti punti. Ma se lo deve porre come obiettivo, sono sei punti, non una distanza abissale. La Lazio giocherà con l'Atalanta, e contro di loro saranno problemi per tutti".

