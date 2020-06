Lazio, la squadra lascia Formello: la carica dei tifosi - FOTO&VIDEO

FORMELLO - Tu non sarai mai sola. Non un motto, ma un credo fedele. I tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a Formello alle ore 16 per manifestare il loro calore e sostegno alla squadra, in partenza per Bergamo. Non potranno esserci ad incitarli sul campo, è il duro destino del calcio post-Covid, un prezzo da pagare per la ripresa. Cori, striscioni e bandiere all'uscita del centro sportivo biancoceleste in attesa del pullman della squadra. In circa 500 hanno risposto presente. Un breve ma intenso abbraccio per i ragazzi di Inzaghi verso la prima partita della ripresa in Serie A. Da qui 12 finali per il sogno scudetto. Intorno alle 17 la squadra ha lasciato Formello. Nonostante il giorno lavorativo, presente tanta gente e diverse famiglie. La missione è appena iniziata.

