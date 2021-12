Serie A, chi ha colpito più pali nel 2021: un laziale in cima alla classifica

Solamente qualche ora d'attesa e poi arriverà la mezzanotte, l'arrivo del nuovo anno. In attesa di festeggiare la fine del 2021, è tempo di bilanci e statistiche. Una, in particolare, riguarda un giocatore della Lazio. I numeri in questione sono quelli dei pali colpiti dai calciatori della Serie A negli ultimi 365 giorni. Ciro Immobile è in testa alla classifica a quota 8 legni, uno in più di Lorenzo Insigne e di Duvan Zapata. Notevole, riporta Cronache Di Spogliatoio, il quarto posto di Tammy Abraham a quota 5, nonostante abbia giocato meno della metà delle partite degli altri.

