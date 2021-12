Lazio, il 2021 di Armini: "Raggiunto il mio primo grande obiettivo". Poi il ricordo per Guerini... - FOTO

A qualche ora dall'arrivo del nuovo anno, Nicolò Armini ha fatto un bilancio del 2021 per poi condividerlo sul proprio profilo Instagram. Il difensore di proprietà della Lazio, ma attualmente in prestito tra le fila del Piacenza, ha scritto: "Sei stato un anno particolare, un anno dove mi hai fatto vivere emozioni incredibili, raggiungendo il mio primo grande obiettivo e sogno della mia carriera, ovvero di arrivare ad entrare a far parte del gruppo della mia squadra del cuore. Un anno in cui sono cresciuto molto, sia dentro che fuori. Un anno in cui mi hai tolto delle persone a me care come un amico Daniel (Guerini, ndr) e me ne hai messe altre al mondo come Leo".

Poi ha proseguito: "Un anno in cui sono andato a fare un'esperienza fuori per poter crescere e migliorare con la speranza di tornare a casa più forte di prima. Sono successe tantissime cose. Ho conosciuto tante nuove persone, nuovi amici, nuovi compagni, una nuova città. È stato un anno positivo sotto molti punti di vista e altri un po' meno, ma con la speranza che il 2022 mi riservi ancor di più cose belle da vedere, vivere e conquistare".

