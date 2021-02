Serie A e Champions, liste definitive: ecco quando c’è la consegna

Alle ore 20 chiusura del calciomercato invernale. Poi i club di Serie A dovranno depositare la lista definitiva dei calciatori impiegabili entro la mezzanotte di domani. A mercato chiuso, un solo jolly stagionale per ciascuna società per variare fino a 2 giocatori contemporaneamente. Situazione diversa per la Champions League. Sempre entro la mezzanotte di domani le squadre impiegate in Europa, tra cui la Lazio, dovranno depositare la nuova lista. Possibile inserire 3 nuovi giocatori, anche se già scesi in campo con un altro club nelle fase precedenti.

