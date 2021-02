Dal Parma all'Atalanta, la Lazio sa vincere anche senza i gol di Immobile: il dato

La Lazio vince e trionfa per 3-1 sul campo dell'Atalanta. Una prestazione eccellente dei biancocelesti che, curiosamente, hanno fatto bottino pieno anche senza che Ciro Immobile sia finito sul taccuino dei marcatori. Questa è la seconda volta in stagione, dopo il successo per 2-0 degli uomini di Inzaghi sul campo del Parma. L'attaccante di Torre Annunziata è sempre fondamentale e determinante per la Lazio con un grande lavoro di quantità e qualità per la squadra. Al Gewiss Stadium, il numero 17 ha svestito i panni del bomber trasformandosi in uomo assist con la perfetta sponda aerea con cui ha mandato in porta Correa. Una prestazione importante quella di Immobile che ha conservato le reti per le prossime giornate quando le aquile, come accade sempre dal 2016 in poi, avranno ancora bisogno del suo fiuto del gol per risalire sempre più in alto in classifica.