Calciomercato, visite mediche per Todibo col Nizza: i dettagli

Visite mediche in corso per Jean-Clair Todibo con il Nizza. Il classe 99' reduce dalla fine del prestito con il Benfica, sembra prossimo al trasferimento in Ligue 1. Il Barcellona proprietario del cartellino ha interrotto il prestito con i lusitani, girando il calciatore, (sempre in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni), al Nizza. Todibo era sulla lista degli obiettivi per rinforzare la difesa della Lazio, ma i biancocelesti hanno poi preferito Musacchio al classe 99'.

