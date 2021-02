Lazio, Cucchi: "La squadra sta tornando quella dell'anno scorso. Su Gasperini..."

Ai microfoni di Radiosei, Riccardo Cucchi ha commentato così la bella vittoria della Lazio sul campo dell'Atalanta: “È stata una Lazio bellissima. La vittoria è in parte merito di Inzaghi, ed è fondamentale. La squadra sta acquistando fiducia e si sta avvicinando a quel gruppo di calciatori che ci ha fatto sognare lo scorso anno. Cosa manca ancora? Difficile avvicinarsi a quella condizione, servono tanti fattori, come la condizione fisica al top, lo spogliatoio unito, elementi che quest'anno non sempre ci sono stati. La Lazio però con l'Atalanta e con la Roma ci è andata molto vicino. Difficile possa lottare per lo scudetto, ma può competere per la Champions “.

RENDIMENTO - “La squadra sta maturando, commette meno errori anche quando deve affrontare avversari tecnicamente inferiori con cui mesi fa non riusciva a fare sempre risultato. La speranza che possa competere a testa alta con il Bayern c'è, ma sarà molto dura. Gasperini? Ha fatto un gran lavoro a Bergamo, ma alcune volte fa fatica ad accettare le sconfitte. Ha dei limiti caratteriali, tende a chiudersi e a difendere il proprio orticello sempre e a prescindere ".

CRESCITA - “Il centrocampo biancoceleste è il più forte della Serie A. È un privilegio avere Leiva, Milinkovic e Luis Alberto così in forma, sono devastanti. Ma tutti gli altri interpreti anche stanno migliorando. Muriqi anche sta forse iniziando a ingranare dopo un periodo di ambientamento. Un plauso anche alla società per aver anticipato il pagamento degli stipendi, e per riuscire sempre a tenere i conti in equilibrio. La Lazio non potrà investire sui grandi fuoriclasse, ma è stato fatto un ottimo lavoro sul mercato in questi anni dalla dirigenza “.

CLASSIFICA - “La griglia sarà larga fino alla fine del torneo, grazie alla crescita di alcune squadre. Inter, Juve e Milan sono avanti, ma Lazio, Atalanta, Napoli e Roma potranno lottare fino alla fine per la Champions. Raggiungerà la Champions chi avrà più continuità di rendimento da qui alla fine ".

Lazio, con un Milinkovic così è tutto più semplice: il Sergente domina a centrocampo

Atalanta - Lazio, Milinkovic tuttofare e dominio biancoceleste: le statistiche del match

TORNA ALLA HOME PAGE