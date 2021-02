Atalanta - Lazio, Milinkovic tuttofare e dominio biancoceleste: le statistiche del match

Una Lazio convincente, una delle migliori di questa stagione, espugna il Gewiss Stadium di Bergamo e mette la freccia sorpassando proprio l'Atalanta in classifica. Grande prova di tutti i calciatori a disposizione di Inzaghi che con carattere grinta e determinazione hanno vendicato l'eliminazione dalla Coppa Italia maturata qualche giorno prima. Da sottolineare la prestazione praticamente perfetta di Milinkovic, il buon impatto di Musacchio in maglia biancoceleste e le ottime prove di tutti gli altri. La Lazio, unica squadra italiana imbattuta in questo 2021, si rilancia nell'affollatissima zona Champions e fa sentire il fiato sul collo alle squadre che la precedono. Di seguito tutti i numeri della gara di ieri.

ATALANTA - LAZIO

8 Tiri 14

3 Tiri in porta 7

4 Parate 2

1.35 Expected goals 1.81

54% Possesso palla 46%

7 Passaggi chiave 11

17 Dribbling 21

20 Tackle 23

12 Duelli aerei 20

12 Falli 20

45 Perdite di possesso 33

112.127 Km 118.315

6.9 Km/h 7.4

SINGOLI

Shots 3 Luis Alberto

Key passes 3 Immobile

Pass accuracy 83.3% Musacchio

Touches 79 Milinkovic

Dribbles 3 Immobile

Tackles 5 Milinkovic

Interceptions 3 Leiva

Clearances 6 Acerbi

Km 12.377 Milinkovic

Km/h 8.2 Milinkovic

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche