Serie A, gli Oscar di Inzaghi: ecco i preferiti del mister

Lo stop del campionato per le vacanze di Natale consente di analizzare la situazione relativa alle compagini di Serie A e di sbilanciarsi sulle squadre che, alla fine della stagione, occuperanno le prime posizioni in classifica. Gli allenatori del massimo torneo italiano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono stati interrogati sulla squadra rivelazione, sul giocatore che li ha sorpresi di più, sulla vincitrice dello Scudetto e degli Europei. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è rimasto particolarmente colpito dal Cagliari, attualmente in sesta posizione a ventinove punti, e da Mario Pasalic dell’Atalanta. Nella corsa per il titolo vede ancora favorita la Juventus, nonostante i suoi ragazzi l’abbiano sconfitta due volte nel giro di quindici giorni. Infine, sulla Nazionale che si aggiudicherà l’Europeo che si giocherà in estate, l’ex attaccante ha indicato l’Italia, guidata dal collega Mancini.

GLI ALTRI - Ben quattordici allenatori, oltre a Inzaghi, hanno parlato del Cagliari come squadra rivelazione. A proposito dei giocatori che hanno sorpreso maggiormente, invece, sono stati menzionati Amrabat, Tonali, Castrovilli, Boga, Kulusevski, Lautaro Martinez, ma anche Berenger e Bentancur. Per lo Scudetto, la ‘Vecchia Signora’ è ancora quella per la quale il titolo sembra essere più alla portata, anche se non mancano voti nei confronti di Inter e Lazio. Infine, i tecnici sono stati abbastanza concordi nella vincitrice degli Europei: l’Italia pare essere la favorita.

Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, il Parma piomba su Parolo: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE