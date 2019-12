Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: tutti i nomi

Sarà un calciomercato invernale caldo per la Lazio, soprattutto in uscita. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il club deve cedere alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio e altri che sono ormai ai margini del progetto. Riza Durmisi ha già salutato e si è accasato al Nizza, ma non sarà il solo. Di Berisha ne abbiamo parlato, con Brescia, Verona e Spal (più staccata) che sono sulle sue tracce. Oltre al kosovaro, bisognerà capire anche il futuro di Jordan Lukaku. Il belga, afflitto da continui infortuni, ha trovato poco spazio, ma gode della stima di Inzaghi. L'esterno è stato anche decisivo nella trasferta di Firenze, ma non garantisce costanza. Resta in piedi l'ipotesi del prestito per cercare anche di rivalutare il suo cartellino. Cercano una sistemazione anche Djavan Anderson e Minala, aggregati in questa prima parte di stagione alla Primavera. Entrambi cercano maggiore spazio e per loro la società ascolterà le offerte. C'è poi André Anderson che tanto bene aveva fatto durante il ritiro estivo, ma che in questi primi mesi ha visto il campo solo contro l'Udinese. Il giocatore piace a Inzaghi che potrebbe decidere di tenerlo ancora a meno che non arrivi qualche offerta che gli permetta di giocare sei mesi con maggiore continuità. Il suo futuro è con l'aquila sul petto. Discorso simile per Jorge Silva, anche lui aggregato alla spedizione vincente di Riyad e in attesa di sapere qualcosa in più sul proprio futuro.

GLI ALTRI - Resta un mistero anche Tiago Casasola. Acquistato a gennaio dalla Salernitana, a cui sembrava dover rimanere per un altro anno in prestito. Un amore mai nato con Ventura, però, ha cambiato i piani e l'argentino ha fatto da spettatore per i primi quattro mesi. Probabile che a gennaio la società provi a sistemarlo. Visto quanto di buono fatto in maglia granata, non dovrebbe essere un'impresa titanica. Più difficili da piazzare, infine, Vargic e Kishna. Da tempo fuori dal progetto, entrambi vedranno il loro contratto scadere a giugno e la Lazio spera di anticipare l'addio di qualche mese.

