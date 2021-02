Serie A, i risultati delle 15:00: l'Atalanta fa harakiri, lo Spezia vince in trasferta

Il ricco sabato di Serie A si è aperto con due partite che si sono contraddistinte per spettacolarità e tanti gol. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ha ospitato il Torino di Belotti. I nerazzurri ci hanno messo poco a mettere la partita in discesa, appena 14 minuti: Ilicic ha concretizzato il passaggio di De Roon realizzando l'1-0. La valanga bergamasca si è imbattuta sui granata nel giro di poco. Prima Gosens al 19', poi Muriel al 21' hanno segnato i gol che sembrava avessero chiuso il match. Sul 3-0 la squadra di Nicola non si è abbattuta e ha cercato di rimettere in piedi la gara con il Gallo Belotti che al 42' si è fatto parare il rigore concesso, ma è riuscito ugualmente ha fare il 3-1. Poco dopo Bremer, durante un'azione concitata, ha accorciato le distanze portando i suoi a fine primo tempo sul 3-2. Il secondo tempo è molto concitato, ma nei minuti finali arriva il gol che chiude il recupero del Torino: all'84' Bonazzoli di testa ha fatto il 3-3. In contemporanea, al Mapei Stadium, il Sassuolo ha accolto lo Spezia. I liguri sono riusciti a portare a casa i tre punti in rimonta, grazie ai gol di Erlic (39') e Gyasi (78') dopo che Caputo (al 25') aveva portato avanti i suoi. Atalanta e Sassuolo ora rischiano di essere sommerse dalle inseguitrici in classifica, mentre lo Spezia e il Torino si rilanciano allontanandosi dalla parte bassa, anche se i granata rischiano ancora qualcosa.