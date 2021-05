Serie A, la nota del Napoli: "Ecco i risultati dei tamponi di oggi"

C'era grande attenzione in casa Napoli sul giro di tamponi effettuato in mattinata. Dopo la positività di Maksimovic infatti era scattato l'allarme in vista del rush finale di campionato. Come comunicato dal club azzurro con una nota pubblicata su Twitter, i risultati per il gruppo squadra sono tutti negativi. Pericolo scampato al momento per Gattuso che dovrà fare a meno anche di Koulibaly, messo fuori causa da un infortunio muscolare.

