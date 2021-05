FORMELLO - Lazio, per Luiz Felipe anche la partitella. Milinkovic a riposo

FORMELLO - Prime prove tattiche anti-Fiorentina, prima partitella assoluta per Luiz Felipe, coi compagni dall’inizio alla fine della seduta. Il brasiliano sta aumentando il ritmo e stamattina non si è risparmiato per la parte conclusiva della sgambata, quella con previsti anche i contrasti e i rischi della sfida in famiglia a campo ridotto. Si sta riavvicinando al reinserimento in lista, nei prossimi giorni si capirà se già per la trasferta di Firenze. Inzaghi, qualora dovesse farcela, dovrà decidere chi tagliare per fargli posto tra i nominativi. Rischia Musacchio, mai preso in considerazione negli ultimi mesi.

ALLENAMENTO. Milinkovic è rimasto a riposo per il secondo giorno di fila, Caicedo convive con la fascite plantare (oggi lavoro a parte), anche Escalante prova a rimettersi a disposizione (è finito ai box per uno stiramento al polpaccio). L’argentino ha effettuato un allenamento differenziato con il pallone calzando gli scarpini. È vicino al ritorno. Acerbi tornerà dal turno di squalifica, alla sua destra dovrebbe essere confermato Marusic, con Lulic quinto a sinistra vista la squalifica di Fares. Occhio ai cartellini gialli, sono in diffida Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo e Pereira.