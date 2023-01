Settore Giovanile, il programma del weekend: quante squadre a riposo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una giornata di riposo per gran parte del settore giovanile della Lazio, tranne per l'U-18 che sarà l'unica selezione che scenderà in campo questo weekend, come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota del club.

"In campo solamente l’Under 18 di mister D’Urso.

Concluse le feste natalizie, ripartono gradualmente i campionati del Settore Giovanile della Lazio. Nel week end che sta per iniziare, oltre alle amichevoli che coinvolgeranno l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 14, scenderà in campo anche l’Under 18 che nel primo impegno ufficiale del nuovo anno proverà a tornare alla vittoria contro la Sampdoria.

Under 18

LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 8 gennaio 2023 ore 11:00, Centro Sportivo Green Club".