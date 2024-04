Lazio-Verona, la spinta dell'Olimpico: il numero dei presenti

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, la Lazio torna in campo per la 34esima giornata di Serie A. Questa sera all'Olimpico arriva il Verona di Baroni reduce dal successo casalingo nello scontro diretto con l'Udinese. Match importante e delicato per entrambe le compagini a caccia di punti per obiettivi di classifica ben diversi. Non mancherà la spinta dello stadio. A poche ore dal fischio d'inizio sono circa 7 mila i tagliandi staccati che si vanno ad aggiungere ai 30.333 abbonati per un totale di circa 37 mila presenti sugli spalti per la sfida tra bianccoelesti e scaligeri.