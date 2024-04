Lazio, il consiglio di Galderisi: "Si può ancora credere nella Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Archiviata la grande delusione in Coppa Italia, la Lazio torna in campo all'Olimpico. Per la prima partita del rush finale in campionato c'è il Verona di Marco Baroni, in piena lotta salvezza. I biancocelesti di Tudor, al contrario, vanno a caccia di punti importantissimi per la corsa all'Europa. Ai microfoni di tag24.it il doppio ex Galderisi ha espresso il suo pensiero sulla gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Mi aspetto una partita molto difficile da interpretare per entrambe le squadre. Dobbiamo guardare la condizione fisica e mentale sia della Lazio che del Verona e credo che i biancocelesti contro la Juventus abbiano fatto una grande prestazione e avrebbero meritato qualcosa di più. Tutto però è stato vanificato dal gol di Milik, ma la squadra di Tudor esce a testa alta. Il Verona invece sta facendo un buon campionato, soprattutto considerando le difficoltà e i cambiamenti subiti nel corso della stagione. Gara difficile da decifrare, ma entrambe le squadre si giocano molto e il tempo stringe. Bisognerà fare le cose fatte bene, perché saranno determinanti anche gli episodi. Sono due squadre che hanno bisogno di punti e di entusiasmo”.

“Champions? Mancano 5 partite fino alla fine della stagione e i punti in palio sono molti. Personalmente, se fossi nello spogliatoio della Lazio, continuerei a credere fortemente alla possibilità di arrivare in Champions. Può ancora succedere qualsiasi cosa, ma è chiaro che il gol che la Roma ha segnato all’ultimo secondo contro l’Udinese, ha dato ancora più forza a una squadra che è completamente cambiata dall’arrivo di De Rossi. È entrato in punta di piedi ed è riuscito a dare una sterzata incredibile. Ci sono momenti in cui l’entusiasmo va ricreato attraverso il lavoro, il sacrificio e la convizione di poter fare qualcosa di importante. Poi ci si deve scontrare con la concretezza e qualche volta si rimane spiazzati. Per la mia esperienza però continuo a dire che la Lazio deve crederci”.

“Tudor? Devo ammettere che sono un grande estimatore di Maurizio Sarri e mi dispiace molto per come sia finita. I tempi però vanno, le cose cambiano, e bisogna guardare avanti. Credo che con l’arrivo di Tudor, la società abbia dimostrato di voler fare le cose in un certo modo. Ci sono ambienti in cui è più facile lavorare e altri in cui si deve trovare la giusta connessione con i calciatori, ma credo che il croato sia un allenatore che può fare grandi cose”.

“Castellanos titolare? Ci sono momenti in cui anche i grandi campioni possono andare in difficoltà e Immobile ora dovrà essere bravo a gestirla. Il Taty ha fatto un’escalation incredibile e i due gol arrivati contro la Juventus dimostrano quanto questo calciatore possa dare alla Lazio. È ovvio che Tudor stia cercando proprio questo. Questa squadra ha bisogno di qualcuno che la butti dentro. Credo però che Immobile saprà superare questo momento. Ho vissuto anch’io una situazione simile e so cosa vuol dire. Deve solo ritrovare certezze, ma vedrete che farà ancora qualcosa di importante. Non so se a Roma con la Lazio o da qualche altra parte, ma gli basterà ripulire la mente per fare ancora cosa importanti”.