In occasione del 125esimo compleanno della Lazio, al Lazio Fan Shop di Via degli Scipioni 84 c'è l'aquila Olympia. Per la giornata speciale il negozio rimarrà aperto fino alle 23:30 in attesa dei festeggiamenti a Piazza della Libertà. Da adesso fino alle 22:00 potete posare con Olimpia. Di seguito le foto e i video dell'evento e Lalaziosiamonoi.it.