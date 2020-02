Spal, Semplici: "Lazio straordinaria, ma faremo una gara spregiudicata"

Domani all'Olimpico andrà in scena Lazio - Spal. In conferenza stampa, mister Semplici ha introdotto il match: "Affrontiamo una delle squadre più in forma, loro sono in un momento straordinario. Già negli anni passati sostenevo che la Lazio fosse una grande squadra e quest'anno lo sta dimostrando. Fisicamente e tecnicamente sono molto validi ma vogliamo portare a casa un risultato positivo. Domani chiederò punti, l'unica cosa che conta nel calcio. Lazio e Atalanta sono le squadre che riusciamo di più a mettere in difficoltà per come giocano. Speriamo di fare bene anche domani, a parte nel derby hanno sempre vinto e stanno bene. Vogliamo fare una partita spregiudicata per fare punti. Formazione? Castro può giocare dal 1' minuto, è in buone condizioni. Fares non è convocabile, Cionek ha un problema al piede e non ha recuperato. Zukanovic è arruolabile".

LAZIO, CON GIROUD NON E' FINITA

LAZIO - SPAL, LA RISPOSTA DEI TIFOSI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE