Spezia, Verde mette il dito nella piaga: "Non era la mia Roma, i derby si affrontano in un altro modo"

Al termine della vittoria dello Spezia contro la Roma in Coppa Italia, Daniele Verde ha analizzato il match ai microfoni di Rai Due. L'ex giallorossa è tornato a parlare anche del derby della Capitale: "Da simpatizzante della mia ex squadra ho visto il derby di Roma e i derby si affrontano in un altro modo, penso sia un momento, si rimetteranno in carreggiata, sono una squadra forte si vede. Nel derby non ho visto la mia Roma, quella in cui stavo io, spero sia solo un momento e che ritrovino fiducia".

Roma - Spezia, Max Leggeri: “Nemmeno in parrocchia. Pagliacci!”

Roma - Spezia, Marelli spiega: "L'arbitro non deve impedire le sostituzioni"

TORNA ALLA HOMEPAGE