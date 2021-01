Roma - Spezia, Marelli spiega: "L'arbitro non deve impedire le sostituzioni"

Luca Marelli, ex arbitro, italiano ha fatto chiarezza sull'episodio controverso di oggi capitato alla Roma in Coppa Italia. Questa la spiegazione dell'ex fischietto sulle sostituzioni consentite: "Il sesto cambio non è previsto. E' un'opzione ratificabile dalle varie federazioni (l'UEFA ha ratificato il sesto cambio, la FIGC no); L'arbitro NON deve in alcun modo impedire le sostituzioni, anche se dovessero farne 10 in più".