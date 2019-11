Supercoppa Italiana, le maglie di Lazio e Juve: i concept kit di EZ Design

E' dall'ispirazione che nascono le idee più originali. Come nel caso di EZ Design (il designer-tifoso laziale) che, in occasione della Supercoppa Italiana, ha ideato dei concept kit di Juventus e Lazio: maglie da gioco inedite, accattivanti e intrise di rimandi storici. Le divise non saranno utilizzate dalle due squadre per la finalissima di Riad, ma l'invenzione di EZ Design è senz'altro estrosa e di indiscussa eleganza. Colpiscono in particolare le maglie della Lazio che presentano lo stemma del centenario utilizzato nel 2000 con la scritta 120 al posto di 100, con una rivisitazione moderna: "L' intenzione è quella di riportare il nero, tipico degli anni 2000, sulla maglia home, con la caratteristica aquila stilizzata anni'80, fondendo in tal modo 2 epoche diverse, ma con una chiave di lettura mai comune mai vista fino ad ora. Il tutto arricchito da un pattern tono su tono in jacquard con la scritta 120 su tutta la maglia, a rafforzarne ulteriormente la particolarità". Di seguito le proposte della maglie di Juventus e Lazio realizzate da EZ Design.

Supercoppa, ufficializzata data e luogo

Lazio - Celtic, gli scozzesi invadono Roma

TORNA ALLA HOMEPAGE