Lazio - Celtic, Roma invasa dai tifosi scozzesi: disordini sulla Tiburtina - FT

Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Lazio e Celtic. L'attesa è tanta e, per ingannarla, i tifosi scozzesi hanno già cominciato a bivaccare per le strade di Roma. Non senza arrecare qualche disturbo: il centro sociale Intifada (dove è stata organizzata una serata ad hoc) e pub hanno ospitato i numerosissimi tifosi del Celtic alla vigilia del match. Il piano di sicurezza, messo a punto dalla procura di Roma, non ha comunque impedito agli scozzesi di "preparasi" alla sfida: via Tiburtina all'altezza di Casal Bruciato è stata invasa dai sostenitori biancoverdi che hanno sporcato le strade con cartacce e bottiglie di vetro. Una situazione caotica che, fortunatamente, non è degenerata. In centro invece, più precisamente a via Nazionale, come riporta l'adnkronos, c'è stato un primo contatto, con momenti concitati.

