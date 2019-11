Lazio, Canigiani: “Quasi 20 mila biglietti venduti per domani. Sullo store in centro...”

Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Nel corso dell'intervento, il responsabile marketing biancoceleste ha fatto il punto della situazione sui biglietti venduti per le prossime sfide che dovrà affrontare la squadra di Inzaghi, a partire da quella di domani contro il Celtic: "Siamo oltre i 19 mila biglietti venduti, i tifosi scozzesi credo che saranno tra i 7500 e gli 8000, meno rispetto alle previsioni. Speriamo che ci sia un bel colpo d’occhio della Tevere, è sempre un bell’effetto vederla piena. Crediamo di arrivare intorno ai 25 mila, difficilmente raggiungeremo quota trentamila. Lecce? A ieri il dato non era particolarmente interessante, adesso la concentrazione è sulla partita di domani. Siamo sui 4500. Mi aspetto una crescita tra domani e venerdì. Per domani ci sarà il servizio BusInsieme, basta andare sulla piattaforma per vedere i punti di incontro. Pacchetti per la Supercoppa? Dobbiamo capire come sarà la vendita dei biglietti, l’organizzazione è della Lega. Lo stadio conterrà 25 mila spettatori, sarà molto più agevole venire a vedere la partita, in Arabia è stato introdotto il visto turistico. Già abbiamo fatto un sopralluogo insieme alla Juventus e alla Lega per vedere le strutture, ogni squadra ha già scelto la sua base operativa, sia per quanto riguarda l’hotel che per il campo d’allenamento. Negozio al centro? Siamo agli sgoccioli, l’ultimo step dovremo definirlo in questa settimana. Poi ci sarà da decidere solamente la data d’apertura”.

