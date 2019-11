Lecce, Petriccione: “Compito difficile contro la Lazio, daremo il massimo!”

Dopo la gara d’Europa League di domani contro il Celtic, la Lazio di Simone Inzaghi dovrà vedersela con il Lecce di Liverani, ex calciatore con alle spalle un’esperienza in biancoceleste. Jacopo Petriccione, centrocampista della squadra giallorossa, si è espresso sulla sfida di domenica dal ritiro che il gruppo sta svolgendo nella Capitale: “Sono soddisfatto di come sto facendo in questo scorcio di campionato, mi sento in un buon momento di forma e questo sicuramente aiuta. Nelle ultime gare sono cresciuto sia fisicamente che tecnicamente e devo continuare così. Veniamo da quattro risultati utili consecutivi, anche se nelle ultime due uscite meritavamo di più. La squadra fisicamente sta bene e cerca di proporre il suo gioco su tutti i campi, fermo restando che dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare. La nostra forza è il gruppo e lo si vede dal fatto che chiunque di noi scende in campo dà sempre il massimo e fa bene. Quando il gruppo fa bene il singolo riesce ad esaltarsi”

LAZIO - “Domenica affronteremo la Lazio che è tra le squadre più in forma del campionato in questo momento, che riesce ad andare il gol con costanza e con il suo allenatore ha la propria idea di gioco da diversi anni. Ci aspetta un compito difficile e dovremo essere cattivi e concentrati, dando il massimo. Certamente sarà emozionante giocare all’Olimpico, come lo è stato su altri campi, ma poi una volta sul terreno di gioco pensi solamente a giocare. I tifosi? I nostri supporter sono uno spettacolo, lo abbiamo constatato nello scorso torneo, nel quale ci hanno seguito su tutti i campi e in ogni giorno della settimana. Sentire quel boato a San Siro per la rete di Calderoni è stato veramente entusiasmante. Se la squadra gioca bene è anche merito loro e dobbiamo solo ringraziarli”.

Europa League, il programma completo della quarta giornata

Lazio - Lecce, Rossi: "Attenzione a Liverani. Rimpiango il calcio dei Cragnotti". E la squalifica...

TORNA ALLA HOMEPAGE