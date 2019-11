Europa League, il programma completo della quarta giornata

Tutto pronto per la quarta giornata del girone eliminatorio di Europa League. Si parte già questo pomeriggio con l'incontro fra Guimares e Arsenal. La Lazio giocherà invece regolarmente giovedì all'Olimpico alle ore 18.55 contro il Celtic. La Roma sarà invece impegnata contro il Borussia M., capolista in Bundesliga, in terra tedesca. Ecco il programma completo.





06-11-2019 16:50 Guimaraes - Arsenal

07-11-2019 16:50 FC Astana - AZ

07-11-2019 18:55 Rosenborg - Sporting

07-11-2019 18:55 LASK - PSV

07-11-2019 18:55 Krasnodar - Trabzonspor

07-11-2019 18:55 Basilea 1893 - Getafe

07-11-2019 18:55 Copenaghen - Din. Kiev

07-11-2019 18:55 Lugano - Malmo FF

07-11-2019 18:55 Lazio - Celtic

07-11-2019 18:55 CFR Cluj - Rennes

07-11-2019 18:55 Apoel - Qarabag

07-11-2019 18:55 F91 Dudelange - Siviglia

07-11-2019 18:55 Sta. Liegi - Eintracht

07-11-2019 21:00 Oleksandriya - St. Etienne

07-11-2019 21:00 Ferencvarosi - CSKA Mosca

07-11-2019 21:00 Braga - Besiktas

07-11-2019 21:00 Wolves - Slo. Bratislava

07-11-2019 21:00 Wolfsburg - Gent

07-11-2019 21:00 Espanyol - Ludogorets

07-11-2019 21:00 Feyenoord - Young Boys

07-11-2019 21:00 M´Gladbach - Roma

07-11-2019 21:00 WAC - Basaksehir

07-11-2019 21:00 Rangers - Porto

07-11-2019 21:00 Man United - Partizan

