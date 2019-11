Lazio, Immobile: "Fare l'arbitro più difficile del calciatore. Passioni? PlayStation e...canto"

Ciro Immobile non è solo l'attaccante della Lazio che ha appena totalizzato 100 gol in maglia biancoceleste, è anche un 'grande campione'. Con queste parole lo ha presentato Maurizio Costanzo all'interno del suo Show, in onda a partire dalla mezzanotte su Canale 5. Nell'ambito di una puntata dedicata alle coppie accanto a Ciro Immobile presente sua moglie, Jessica Melena. I due hanno avuto modo di parlare della loro vita insieme e non solo: "Se lei mi tradisse con un calciatore della Roma? Dovrei tornare indietro a sette anni fa quando ci siamo conosciuti e pensare di aver sbagliato qualcosa. Il nostro rapporto è come il vino, invecchiando migliora. Per ora abbiamo tre figli, almeno un altro dai si farà (ride ndr). Passioni? Io gioco sempre alla PlayStation e lei mi balla davanti per distrarmi. Io ballare? Io sono impacciato, vado più per il canto, cosa che mi capita di fare ogni tanto". Immobile darà modo agli spettatori di poter udire le sue qualità canore con due canzoni, Emozioni di Battisti e la tanto cara Malafemmena. Capitolo fedeltà: "Sono io quello geloso, dico che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Chiusura sul ruolo più difficile in campo: "L'arbitro, che è più difficile che fare il calciatore. Noi abbiamo 11 avversari, loro ne hanno 22 ai quali va aggiunto spesso tutto il resto dello stadio". Al suo fianco, come detto, una Jessica Melena raggiante la quale ha rilasciato dichiarazioni da talismano. (CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI JESSICA MELENA).

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO - CELTIC: LA CONFERENZA PRE-PARTITA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE