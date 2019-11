FORMELLO - Lazio, Immobile c'è: con lui prova Caicedo, Correa ai box

FORMELLO - Caicedo sì, Correa no. Su Immobile c’erano pochi dubbi già da ieri: Ciro guiderà l’attacco anti-Celtic e dovrebbe essere affiancato dall’ecuadoriano, tornato in gruppo dopo la brutta contusione alla spalla destra rimediata col Milan. Stringerà i denti nonostante il forte dolore alla clavicola. Sono le indicazioni della rifinitura a Formello. Il “Tucu”, al contrario del “Panterone”, non partecipa alla seduta e va considerato recuperabile per il Lecce (domenica alle 15): ieri si è fermato per una contusione al polpaccio sinistro. L’emergenza in attacco è comunque rientrata: Immobile non è al meglio (affaticamento) ma verrà utilizzato, lo stesso vale Caicedo. Il ballottaggio è tra lui e Luis Alberto, che potrebbe avanzare sulla trequarti. Domani mattina la decisione finale.

PROVE. Alla vigilia appare in vantaggio il tandem offensivo pesante, con a centrocampo il terzetto Parolo, Leiva e Milinkovic. Per il serbo sarebbe la sesta partita di fila dal primo minuto. Il dubbio è più che altro sul regista: Leiva fa parte della lista degli acciaccati, qualora dovesse rifiatare sarebbe Parolo a spostarsi davanti alla difesa con l’inserimento di Luis Alberto da mezzala sinistra. Sulle fasce toccherà a Lazzari e Jony, gli stessi di Glasgow. Lulic destinato alla panchina. Dietro, invece, non riposa mai Acerbi: si sposterà sul centrosinistra per lasciare a Vavro la maglia in mezzo. Luiz Felipe favorito su Patric per chiudere la linea arretrata. In gruppo si è rivisto Proto: potrebbe rivedersi tra i convocati, nelle ultime settimane è rimasto ai box per un trauma distorsivo al polso destro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Patric, Bastos, Lulic, Luis Alberto, Berisha, Adekanye. All.: Inzaghi.