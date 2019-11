Lazio, Jessica Melena: "Cerco di seguire Ciro ovunque, dice che sono il suo portafortuna"

Presente al Maurizio Costanzo Show al fianco del marito, il bomber della Lazio Ciro Immobile, Jessica Melena ha rilasciato alcune simpatiche dichiarazioni legate alla coppia: "Ciro cerco di seguirlo sempre. Mio marito dice che sono il suo portafortuna. A favore suo e della Lazio cerco di esserci. Mi faccio anche le trasferte! Settimo anno quello della crisi? Va meglio degli altri. Noi ci siamo incontrati quando giocava nel Pescara in un locale e da allora non ci siamo mai lasciati. Mentre lui gioca alla PlayStation confermo come la mia passione sia il ballo. Io vado alle trasferte. Gelosia? Confermo, lui lo è abbastanza, io no".

