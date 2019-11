UFFICIALE - Supercoppa italiana, ecco quando si giocherà Juventus-Lazio

L'attesa è finita, habemus data. Come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A, la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio si disputerà domenica 22 dicembre 2019 a Riyadh, in Arabia Saudita, al King Saud University Stadium (prima volta per una Supercoppa italiana). Fischio d'inizio alle ore 17:45 italiane (19:45 locali). In tal senso, nella giornata di ieri è arrivata anche l'ufficialità dei rinvii delle rispettive gare di campionato di Juventus e Lazio. Novità importante riguardo la Supercoppa in Arabia Saudita: il diritto di ingresso libero alle donne, senza alcuna limitazione.

Pubblicato il giorno 5/11/19 alle ore 16:00