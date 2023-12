Supercoppa, la prima edizione con Final Four può essere anche l'ultima

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche settimane al via della prima Supercoppa Italiana con la nuova formula delle Final Four. Alla competizione parteciperanno quattro squadre. Napoli e Fiorentina aprono con la prima semifinale il 21 gennaio, il giorno seguente quella tra Inter e Lazio. Secondo Tuttosport, questa novità rischia di essere più unica che rara. Infatti, questa potrebbe essere la prima ma anche l'ultima edizione con le Final Four. I club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca e si può attivare fin dalla prossima edizione con buona pace della Lega Serie A che ha sempre ritenuto il cambio di formula indispensabile per accrescere appeal e ricavi.