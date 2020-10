Torino, Cairo ricoverato a Milano: è positivo al Covid-19

Paura in casa Torino. Urbano Cairo, presidente del club granata è risultato positivo al coronavirus ed è sotto osservazione all'ospedale San Paolo di Milano. Il patron è stato trasferito questa mattina in ospedale e si tratta solamente di un ricovero precauzionale. Al momento le sue condizioni sono buone.

