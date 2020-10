Lazio, Reina al fianco dei bambini sordociechi: "Le loro mani sono il contatto con il mondo"

Pepe Reina è uno abituato a metterci le mani, ma in questa occasione ci mette anche la faccia. Il portiere della Lazio è infatti uno dei volti della campagna della Lega del Filo d'Oro Onlus per dare sostegno ai bambini sordociechi, per cui "le mani sono il contatto con il mondo". Reina si è messo a disposizione per veicolare questo messaggio anche sui suoi canali social, sponsorizzando la possibilità di dare una mano con uno SMS al 45514.