Tottenham, Son termina il servizio di leva e viene premiato come migliore del corso

Circa un mese fa l'attaccante del Tottenhm, Son Heung-Min, dopo aver acconsentito al rientro in patria per un intervento chirurgico, era stato chiamato per il servizio di leva, che in Corea del Sud è obbligatorio. Una notizia che aveva creato ovviamente scalpore, anche perché Son avrebbe potuto teoricamente rinunciare a tale obbligo dopo aver vinto una medaglia d'oro ai Giochi Asiatici. L'addestramento però lo ha voluto fare lo stesso e, dopo tre settimane, è stato anche premiato come il migliore fra i 157 arruolati in questa mini-sessione.

Ora l'attaccante del Tottenham può pensare al suo ritorno in Inghilterra, dove si sta lavorando per la ripresa del campionato. Gli Spurs sono in piena lotta per la qualificazione alle prossime competizioni europee. E, sempre se dovesse riprendere la Premier League, l'apporto del coreano per la causa sarà fondamentale.

