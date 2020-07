Udinese, Gotti: "Per la classifica importante il punto contro la Lazio"

In conferenza stampa alla vigilia della partita di Napoli, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha fatto riferimento al pareggio contro la Lazio di mercoledì: "Tutti si stanno rendendo conto, non solo per i risultati nostri ma anche guardando quelli delle altre partite, che quello che dice la teoria spesso viene disatteso dal campo. Era difficile prevedere una vittoria contro la Roma, il punto contro la Lazio è importante perché arriva contro una squadra che si sta giocando la vittoria del titolo. Poi, magari, uno pensa che sia più facile fare il bottino pieno contro squadre come il Genoa o la Sampdoria, cosa che non è avvenuta".

