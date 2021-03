Udinese - Lazio, Milinkovic confeziona il 10° assist: in Serbia l'elogio per il 'Sergente' - FOTO

La Lazio vince contro l'Udinese grazie al gol di Marusic, ben servito da Milinkovic-Savic. Per il 'Sergente' si tratta del decimo passaggio vincente per i compagni, considerando la Serie A e la Champions League. Il centrocampista, al triplice fischio del match della Dacia Arena, ha ricevuto l'elogio da parte della Federazione serba. Sul proprio account Twitter, l'omaggio al talento biancoceleste: "Sergej Milinković-Savić nel trionfo della Lazio sull'Udinese (0-1 ) ha registrato il suo decimo assist in stagione. Il giocatore della nazionale serba ha segnato sei gol finora".

🇷🇸 Сергеј Милинковић-Савић је у тријмфу Лација над Удинезеом (0-1) забележио десету овосезонску асистенцију. Репрезентативац Србије је у досадашњем делу сезоне постигао и шест голова. 🦅️



𝟲 голова

🅰️ 𝟭𝟬 асистенција



: @SSLazio #Orlovi #FSS • #Sergente #SSLazio pic.twitter.com/HeL6xv38tC — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 21, 2021

