Juventus - Benevento, la strana esultanza della società al termine del match - FOTO

Incredibile impresa del Benevento che all'Allianz Stadium batte la Juventus grazie alla rete di Gaich siglata nel primo tempo. Sconfitta che fa male ai bianconeri che dicono praticamente addio al sogno scudetto e che ora lotteranno per un posto in Champions League insieme a Lazio, Atalanta, Roma e Napoli. Al termine del match la società è rimasta letteralmente senza parole o meglio non aveva quelle giuste per commentare un risultato di questa portata e quindi ha deciso di postare questo simpatico messaggio sui canali ufficiali: "abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms", niente davvero da aggiungere.

