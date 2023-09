UFFICIALE - Calciomercato Lazio | Greenwood al Getafe: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 23:59 - A pochi secondi dalla fine del calciomercato, il Getafe chiude l'operazione per Mason Greenwood. Il club iberico ha annunciato l'arrivo in prestito dell'attaccante britannico con un comunicato: "Il Getafe Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood in prestito per una stagione". Il giocatore era stato a un passo dalla Lazio, ma il club biancoceleste non è riuscito a chiudere l'operazione in tempo con la scadenza del mercato in Italia che, rispetto agli altri paesi, chiude in anticipo di qualche ora.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha provato a chiudere il calciomercato estivo con un acquisto e una scommessa importante. Mason Greenwood poteva rappresentare un valore aggiunto da recuperare, ma anche un investimento importante per il futuro. L'operazione è andata avanti per tuttio il giorno, ma alla fine non si è arrivati alla fumata bianca come ha detto Claudio Lotito ai nostri microfoni. Lo United vuole cedere il calciatore per farlo tornare protagonista lontano dall'Inghilterra e in questi minuti i contatti sono abbastanza avviati con il Getafe che sarebbe pronto ad accogliere il britannico con origini giamaicane. Secondo Theatletic.com, le trattative sarebbero in fasi avanzate e si proverà a chiudere entro stasera con la formula del prestito. Qualora non dovesse andare in porto l'affare con gli spagnoli, attenzione a Turchia e Arabia le cui sessioni estive resteranno ancora aperte per una settimana.