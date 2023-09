RIVIVI IL LIVE Calciomercato Lazio | Niente Greenwood: la giornata

Fonte: Dai nostri inviati a Roma e Milano

AGGIORNAMENTO ORE 20:04 - Il presidente Lotito ha detto la sua ai nostri microfoni sulla trattativa per Greenwood.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - La Lazio ha provato fino alla fine a prendere Mason Greenwood. L'ok del calciatore c'era, non sono arrivati in tempo i documenti con la firma del Manchester United.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - La Lazio sonda il terreno per Oscar Bobb, giovane talento del Manchester City. Operazione comunque difficile visti i tempi sempre più stretti...

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Mason Greenwood non vestirà la maglia della Lazio. A meno di clamorosi colpi di scena, il giocatore inglese continuerà altrove la sua carriera.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Fares in Serie C? In questi minuti la Triestina vorrebbe tentare il grande colpo.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Due rinforzi per la Primavera di Sanderra. La Lazio ha chiuso due giovani colpi in entrata: si tratta di Filipe Bordon, difensore classe 2005 dall'Under 20 del Ferroviária, e Damyan Yordanov, pari età centrocampista dal Beroe Stara Zagora.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Per Greenwood si continua a parlare con le parti in causa. Lotito potrebbe tentare la scommessa portando a Formello linglese.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Kamenovic verrà ceduto, ma non oggi. Il futuro del serbo dovrebbe essere in Turchia, ma l'operazione sarà approfondita nelle prossime settimane visto che in SuperLig il mercato chiude l'8 settembre.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Spunta anche Rocco Vata, centrocampista offensivo irlandese del Celtic. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e la Lazio lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 14:24 - Non solo la Lazio, altri quattro club sono sulle tracce di Greenwood.

AGGIORNAMENTO ORE 13:50 - Nome nuovo per l'attacco: Cesar Huerta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante del Pumas piace parecchio in casa biancoceleste. Il giocatore è extracomunitario quindi non può essere tesserato direttamente dai biancocelesti che dovrebbero farlo tesserare da un club amico per poi prenderlo da gennaio in poi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 - Nessuna cessione e nessun rinnovo, alla fine Emanuele Valeri resterà a Cremona con il contratto in scadenza nel 2024.

AGGIORNAMENTO 13.30 - Fares tra i giocatori in uscita: per l'esterno si è inserito il Genoa.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Ufficiale anche l'ottavo acquisto del calciomercato estivo: dalla Grecia arriva Mandas.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno di calciomercato con le squadre divise tra l'Hotel Gallia di Milano e l'Hilton di Roma. Ultime ore per i club che cercheranno le occasioni giuste per puntellare la rosa e, perché no, approfittare di qualche occasione. Anche la Lazio non fa eccezione. Dopo l'ufficialità di Guendouzi, si attende quella di Mandas. Attenzione alle mosse inaspettate perché nelle ultime ore è stato proposto Greenwood. L'attaccante è in uscita dallo United e i biancocelesti stanno valutando la fattibilità dell'operazione. Attenzione anche a Emanuele Valeri che ha messo la Lazio in cima ai suoi desideri. Il calciatore della Cremonese è in scadenza, ma un eventuale rinnovo con i grigiorossi cambierebbe le cose. Fabiani è a Milano anche per le cessioni con alcuni giocatori ancora da piazzare. In cerca di sistemazione ci sono Fares, Kamenovic e Basic, mentre si attende l'ufficialità delle cessioni di Furlanetto alla Fermana e Marcos Antonio al PAOK Salonicco. Fuori dal progetto e da piazzare ci sono anche André Anderson e Lombardi. Lalaziosiamonoi.it seguirà in diretta l'ultimo giorno di calciomercato con aggiornamenti costanti dai nostri inviati.